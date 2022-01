Bouwsector maakt zich zorgen: werk genoeg maar geen werkvolk

Het ondernemersvertrouwen bij de Vlaamse kmo’s daalt na zes goede maanden opnieuw fors. Dat blijkt uit de meest recente bouwbarometer van Bouwunie, de sectororganisatie die de kmo’s en zelfstandigen in de bouwsector vertegenwoordigt. “Hoewel het werkvolume op een voldoende hoog niveau blijft en de agenda goed gevuld is, zorgen de krapte op de arbeidsmarkt, de recente prijsstijgingen en de onzekerheid rond de verdere gevolgen van de covidpandemie voor een onrustige start van het jaar”, klinkt het.

Gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Jean-Pierre Waeytens benadrukt dat het ondernemersvertrouwen in 2021, na een desastreus 2020, zich goed had hersteld. “Maar de positieve tendens die we toen zagen wordt quasi volledig gefnuikt.”

De orderboeken geraken wel nog steeds goed gevuld: 91 procent van de bevraagde bouwondernemers heeft vandaag voldoende werk. Bij drie op de vier bouwbedrijven is de agenda voor meer dan drie maanden gevuld. Een vijfde daarvan heeft nog werk voor meer dan negen maanden.

De verwachtingen voor 2022 worden echter getemperd door de omstandigheden. Zo vindt 92 procent van de bouwondernemers de abnormale prijsstijgingen van producten en grondstoffen een ernstig knelpunt, 60 procent verwacht in de komende weken nog extra prijsstijgingen.

Ook blijven ook in de bouwsector de leveringsproblemen voor tal van producten en materialen aanslepen, pieken de energieprijzen en nemen de inflatie en loonkosten toe.

Personeel

De grootse uitdaging waar de bouwbedrijven mee te kampen hebben is echter geschikt personeel vinden. Bovendien hebben veel bouwbedrijven af te rekenen met uitval van werknemers door besmettingen of quarantaine. En thuis werken is in deze sector niet aan de orde.

“Dit zorgt ervoor dat de meeste bouwondernemers geen al te hoge verwachtingen hebben voor 2022”, aldus Bouwunie. “Eén bouwbedrijf op de drie vreest een status quo of economische achteruitgang, en dat op een moment dat de orderboeken goed gevuld zijn.”

Bouwunie pleit dan ook voor een significante lastenverlaging voor bijkomende tewerkstelling van ongeschoolde arbeiders. “Hierdoor verlagen we niet alleen de drempel om extra mensen aan te werven, het biedt de werkgevers ook de broodnodige extra ruimte om op de werkplek opleiding te voorzien”, zegt Waeytens.