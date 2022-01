‘Timtation’ wordt voor de eerste keer vader na “geweldige vrijpartij”

Gewezen ‘Temptation island’-deelnemer Tim Wauters (33), in het collectieve geheugen gegrift als ‘Timtation’, wordt voor de eerste keer vader. Dat maakte hij vrijdag in geheel eigen stijl bekend.

“Na een geweldige vrijpartij krijgt Mathis er een broertje of zusje bij”, schreef Wauters op Facebook, bij een foto van zichzelf, zijn vriendin Sofie en stiefzoon Mathis. De bevalling is uitgerekend voor juli.

Wauters liet zich enkele jaren geleden opmerken in Temptation island, waar hij arriveerde als schijnbaar hondstrouwe partner voor zijn toenmalige vriendin Deborah. Hij koesterde trouwplannen, maar wierp die ambities al snel overboord toen hij viel voor de Nederlandse verleidster Cherish. In een cult geworden fragment gooide Deborah haar verlovingsring in het kampvuur. Ook de relatie met Cherish bleek gedoemd.

Met Sofie, net als hij afkomstig uit Aalst, is Wauters samen sinds augustus. Ze leerden elkaar kennen in Wauters’ tattooshop, en delen intussen ook een gemeenschappelijke tattoo.

Tim Wauters met zijn ex Deborah, met wie hij deelnam aan 'Temptation island’. — © vijf

