Winter-BOB in Tongeren: vier bestuurders positief en veel andere overtredingen

De controleposten werden opgesteld op de Molenweg en de Maastrichterweg in Tongeren. Een bromfietser zonder rijbewijs reed in de verboden rijrichting. Hij bleek geen rijbewijs te hebben. De bromfiets werd ingehouden en de eigenaar moest de jongen komen ophalen.

Een van de betrapte druggebruikers had nog maar een voorlopig rijbewijs. Een andere bestuurder met voorlopig rijbewijs reed zonder begeleider, zonder L en geen tweede achteruitkijkspiegel in de auto, bovendien was het al na 22 uur en dan mogen L-rijders niet meer de weg op in het weekend.

Twee bestuurders reden met vervallen keuring. De politie stelde boetes van 1.500 euro op aan bestuurders die een transport uitvoerden zonder vergunning.

maw