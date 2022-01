Appartement onbewoonbaar na brand boven bakkerij Koelen in Diepenbeek

In het appartement boven bakkerij Koelen in Diepenbeek heeft zaterdag een brand gewoed. De flatbewoners waren niet thuis. Door de bluswerken en uit veiligheid is de bakkerij een halfuur later geopend.

Even voor de opening van de warme bakker op de Varkensmarkt werd felle rook opgemerkt in de flat boven de bakkerswinkel. Het personeel van de bakkerszaak verliet het gebouw en de bandweer Zuid-West Limburg werd opgeroepen voor de bluswerken.

Het vuur ontstond in de wasruimte waar droogkast en wasmachine staan. De bewoners waren er niet. De brandweer had de situatie snel onder controle maar het appartement is voorlopig onbewoonbaar. In het gebouw is er veel rookschade.

Na een grondige inspectie bleek er geen rookschade in de bakkerij. Die kon even over acht uur openen voor de croissants en warme broodjes die bij een luilekker weekendontbijt horen.

dj/maw