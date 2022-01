Novak Djokovic opnieuw vastgehouden in afwachting van uitspraak

Novak Djokovic, de nummer één van het wereldwijde tennis, wordt zaterdag opnieuw administratief vastgehouden nadat de Australische regering een dag eerder zijn visum voor de tweede keer had ingetrokken. Djokovic wacht op een uitspraak van justitie over zijn zaak, blijkt uit gerechtelijke documenten.

De aanwezigheid in Australië van Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen covid-19, “kan anti-vaccinatiegevoelens aanwakkeren”, aldus de Australische autoriteiten in een verklaring aan justitie. Zij zijn van mening dat de Serviër het land moet worden uitgezet.

De vertegenwoordiger van de Australische regering heeft vrijdag voor de rechter verklaard dat de 34-jarige niet zal worden uitgezet zolang de rechter geen definitieve uitspraak heeft gedaan over zijn verzoek om de uitzetting te blokkeren. Hij beklemtoonde echter dat Djokovic die beslissing in administratieve hechtenis zou moeten afwachten.

Rechter

Zondag spreekt de rechter in Melbourne zich vervolgens uit over het beroep van Djokovic. Krijgt de ongevaccineerde Serviër alsnog groen licht om in Australië te blijven, dan moet hij een dag later al aan de bak in de eerste ronde tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 78). Djokovic mikt op de Australian Open op een tiende titel. Het zou zijn 21e grandslamtitel in totaal zijn.

Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden. Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval. De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog ‘overrulen’ en deed dat vrijdag ook “op basis van het publieke belang”.

Nadal reageert

“De Australian Open is veel belangrijker dan eender welke speler”, heeft de Spaanse tennisster Rafael Nadal zaterdag gezegd. Hij geeft daarmee zijn Servische rivaal Novak Djokovic een veeg uit de pan. “De Australian Open zal een geweldige Open zijn met of zonder hem”, zei het nummer zes van de wereld tegen journalisten aan Melbourne Park, twee dagen voor de start van het grandslamtoernooi.

Nadal zei Djokovic te respecteren “als persoon, uiteraard, en zonder twijfel ook als atleet”. “Ik heb echt respect voor hem, al ben ik het niet eens met veel dingen die hij de afgelopen twee weken heeft gedaan”, aldus nog de 35-jarige Spanjaard.