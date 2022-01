Argentinië kampt met historische hittegolf

Kinderen zoeken verkoeling in het Parque de los Ninos in hoofdstad Buenos Aires — © AFP

Meerdere plekken in Argentinië hebben te maken met temperaturen tot 45 graden. Wel is er hoop op verkoeling volgende week, omdat er dan regen is voorspeld.

De hitte gaat gepaard met een hevige droogte. Autoriteiten vrezen dat onder meer de sojateelt hierdoor wordt getroffen. Soja is een van de belangrijke exportproducten van Argentinië. Door de voorspelde mislukte oogst zullen boeren naar schatting omgerekend 4,5 miljard euro omzet mislopen.