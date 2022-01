Man duwt vrouw op Brussels metrospoor, hele scène werd gefilmd

In het Brusselse metrostation Rogier vond vrijdagavond kort na 19u40 een bijzonder ernstig incident plaats. Een man duwde zonder reden een vrouw op de sporen. De bestuurder van de MIVB slaagde er gelukkig in om op het laatste nippertje nog een noodstop te maken.

Het slachtoffer werd net als de metrobestuurder in shock naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de MIVB werd de dienst een halfuur onderbroken voor onderzoek. De verdachte - een jonge man - wist te vluchten, maar werd later nabij het De Brouckèreplein aangehouden. Het parket van Brussel doet nog geen uitspraken over de zaak.

Op de beelden is te zien hoe hij wacht op de komst van een metro om het slachtoffer in de rug te duwen. Terwijl de vrouw zwaar valt, met haar hoofd op de rails, loopt hij weg. De alerte metrobestuurder kon via de noodrem het metrostel nipt stoppen. Het slachtoffer werd niet geraakt en reizigers konden haar weer op het perron krijgen.

