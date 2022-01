Brighton van Leandro Trossard en Crystal Palace van Christian Benteke delen de punten

Brighton en Crystal Palace hebben vrijdagavond op de 22e speeldag van de Engelse Premier League 1-1 gelijkgespeeld. Leandro Trossard stond aan de aftrap bij de thuisploeg, Christian Benteke viel negen minuten voor tijd in bij de bezoekers.

Het zat Brighton niet mee in de eerste helft. Eerst miste Pascal Gross een strafschop, daarna keurde de VAR een doelpunt van Neal Maupay af. Na de pauze kwam Palace op voorsprong dankzij Conor Gallagher (69.), maar in het slot maakte Joachim Andersen (87.) nog een owngoal en raapte de thuisploeg zo toch een puntje.

Brighton is nu achtste, Crystal Palace staat elfde met vier punten minder.

Arsenal vraagt om uitstel van derby

Arsenal, de ploeg van Rode Duivel Albert Sambi Lokonga, heeft de Premier League gevraagd om de Noord-Londense derby van zondag tegen Tottenham uit te stellen. De Gunners missen heel wat spelers door het coronavirus, de Africa Cup, schorsingen en blessureleed.

Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe en Pierre-Emerick Aubameyang zijn momenteel actief op de Africa Cup. Martin Odegaard staat aan de kant met een coronabesmetting en miste ook al de eerste halve finale van de League Cup van gisteren tegen Liverpool. Emile Smith Rowe, Takehiro Tomiyasu, Cedric Soares en Bukayo Saka sukkelen met blessures en Granit Xhaka is geschorst na zijn rode kaart in de League Cup. Manager Mikel Arteta beschikt zo over een wel heel onvolledige groep.

Een beslissing over het uitstel zou zaterdagochtend vallen. Burnley-Leicester, normaal voorzien op zaterdag, werd eerder al uitgesteld.