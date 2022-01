Dit is de eerste afvaller in ‘The masker singer’: “Ik had graag nog wat meer liedjes gezongen”

Het tweede seizoen van The masked singer is meteen straf gestart. Met knappe optredens, maar ook met mysterieuze kandidaten. Zelfs Karen Damen – die speuren naar een ander niveau tilde in het eerste seizoen – had er soms echt het raden naar. Maar het eerste masker is afgezet. Roos heeft haar identiteit nu onthuld: “Ik had graag nog wat meer liedjes gezongen, maar ik was ook blij dat ik weer voltijds kon genieten van het mama zijn.”