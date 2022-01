Losse pagina uit ‘Spider-Man’-stripboek brengt ruim 3 miljoen dollar op

Het gaat om pagina 25 van het album ‘Secret Wars No. 8’ uit 1984. Daarop is te zien hoe Spider-Man voor het eerst poseert in een zwart-wit pak, in plaats van zijn bekendere rood met blauwe kostuum. Het bieden begon op 330.000 dollar, maar klokte af op een forse 3,4 miljoen dollar. Pagina 24 van hetzelfde boek ging op dezelfde veiling trouwens voor 288.000 dollar (ongeveer 252.000 euro) naar een nieuwe eigenaar. Het is niet bekend wie die nieuwe eigenaar is.

Heritage Auctions “kan niet blijer zijn”, zegt directeur stripboekkunst Joe Mannarino. De verkoop bewijst volgens hem dat stripboekkunst “net zo geliefd en waardevol is als alles wat op canvas is gezet”.

De vorige duurste stripboekpagina kwam uit een uitgave van ‘The Incredible Hulk’ uit 1974, waarop superheld Wolverine zijn debuut maakte. Die pagina leverde in 2014 ruim 657.000 dollar (bijna 575.000 euro) op. Afgelopen september werd het stripboek waarin Spider-Man zijn debuut maakte dan weer geveild voor een recordbedrag van 3,6 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro). Dat was toen het duurste stripboek ooit verkocht.