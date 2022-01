Paintsil en Ghana met de rug tegen de muur na gelijkspel op Africa Cup

Na een nederlaag tegen Marokko bleef Ghana in zijn tweede wedstrijd op de Afrika Cup steken op een gelijkspel tegen Gabon (1-1). Genkenaar Joseph Paintsil, nog één van de uitblinkers in het eerste duel, viel halfweg de tweede helft in. Ghana staat nu met de rug tegen de muur: het moet sowieso dinsdag zijn laatste groepsmatch tegen de (puntenloze) Comoren winnen om nog als tweede of één van de vier (op 6) derdes een kans te maken op een plaats in de achtste finales. Voor Marokko, dat via een 6 op 6 al zeker is van een plaats in de volgende ronde, scoorde Amallah (Standard) tegen de Comoren (2-0). (mg)