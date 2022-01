Woedende Servische president beschuldigt Australië van het “mishandelen” van Novak Djokovic

Djokovic besliste meteen beroep aan te tekenen, maar desondanks dreigt uitzetting voor de nummer één van de wereld in het mannentennis. Die bereidt zich in Melbourne voor op de Australian Open, die maandag van start gaat.

“Waarom mishandelen jullie hem? Waarom vallen jullie niet enkel Novak, maar een hele natie aan?”, fulmineerde Vucic op sociale media. “Als jullie Novak Djokovic willen verbieden een tiende titel te pakken in Melbourne, waarom stuurden jullie hem dan niet meteen terug? Of waarom hebben jullie hem niet op voorhand gezegd dat het onmogelijk was een visum te bekomen? Novak, we staan aan je zijde.” Vucic steunt Djokovic al sinds het begin van het uitbreken van de zaak. Hij noemde het gedrag van de Australische autoriteiten vorige week al een “politieke heksenjacht”.

Zaterdagvoormiddag staat er een onderhoud gepland tussen Djokovic en de immigratiediensten. Zondag spreekt de rechter in Melbourne zich vervolgens uit over het beroep van Djokovic. Krijgt de ongevaccineerde Serviër alsnog groen licht om in Australië te blijven, dan moet hij een dag later al aan de bak in de eerste ronde tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 78). Djokovic mikt op de Australian Open op een tiende titel. Het zou zijn 21e grandslamtitel in totaal zijn.

Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden. Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval. De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog ‘overrulen’ en deed dat vrijdag ook “op basis van het publieke belang”.