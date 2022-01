“Ein Doppelpack!”: Thomas Meunier springt twee keer hoger dan de rest en is goalgetter voor Dortmund

Borussia Dortmund is op weg naar een makkelijke overwinning in de Bundesliga. De Duitse topclub staat momenteel 4-1 voor tegen Freiburg. Erling Haaland scoorde het derde en vierde doelpunt voor de Borussen, maar de eerste twee waren voor Thomas Meunier. De Rode Duivel werkte telkens uitstekend af met het hoofd op een corner. “Ein Doppelpack”, zoals dat in het Duist heet.