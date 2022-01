Meisje dat jarenlang samen met broers en zussen werd gevangengehouden door ouders is nu ster op TikTok

Jarenlang werd Jordan Turpin (21), samen met haar 12 broers en zussen, door haar ouders vastgehouden in hun huis. Ze werden allemaal uitgehongerd en geslagen. Maar nu, vier jaar later, straalt het meisje. En dat toont ze aan de wereld op haar TikTok-account.

In een stadje in de Amerikaanse staat Californië werden vier jaar geleden twaalf broers en zussen aangetroffen die vastgebonden, uitgehongerd en verwaarloosd waren. De twaalf werden door de politie gevonden nadat een dertiende slachtoffer, een meisje van 17 jaar, was kunnen ontsnappen en naar de politie kon bellen. Uiteindelijk zou blijken dat de ouders van de kinderen, David en Louise Turpin, hun kinderen al jarenlang gevangen hielden. De kinderen werd systematisch uitgehongerd en geslagen. Sommigen werden ook vastgeketend aan hun bed. Dat soms wekenlang.

David en Louise werden beschuldigd van een hele reeks feiten, maar pleitten in eerste instantie onschuldig. Later gaven ze toch toe schuldig te zijn. De twee kregen levenslang met de kans op een voorwaardelijke vrijlating na 25 jaar.

De dertien kinderen hebben sinds het proces nog maar één keer openlijk gesproken over wat ze allemaal meegemaakt hebben. Jennifer Turpin en haar zus Jordan gaven in november 2021 voor het eerst een interview. Het was Jordan die uiteindelijk ontsnapte en de politie kon verwittigen. Ook daarover sprak ze in het interview.

TikTok

Maar Jorden blijkt ook een hit op TikTok. De nu 21-jarige heeft al meer dan 475.000 volgers op het platform. Ze gebruikt haar account voornamelijk om dansjes te tonen, maar ze bedankt haar volgers ook voor alle steun die ze gekregen heeft. Afgelopen maand bedankte ze iedereen ook die bijgedragen had aan de JAYC Foundation, een organisatie die werd opgericht door Jaycee Dugard die zelf op jonge leeftijd ontvoerd werd. Met dat fonds probeert zij families te helpen die ook zulke crisissen hebben moeten doorstaan.

“Mensen hebben me gevraagd of ik mijn broers en zussen vaak zie en hoe het met mijn broers en zussen gaat. Ik wil jullie laten weten dat ik mijn broers en zussen heel vaak zie en dat ik heel veel van ze hou. We hebben nu niet de beste woonsituatie, maar we hebben een dak boven ons hoofd en we hebben een manier om aan eten te komen en daar zijn we allemaal erg dankbaar voor,” zei ze. Jordan bedankte ook iedereen die haar rechtstreeks geld had gestuurd. “Nu kan ik mijn broers en zussen dit jaar echt goede, leuke cadeaus geven en ik ben zo blij en dankbaar dat ik dat kan doen,” zei ze. “Ik hoop dat ik jullie en anderen op een dag kan helpen, net zoals jullie mij hebben geholpen. Het betekent zoveel voor me.”