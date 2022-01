Bocholt

Samen in de kleuterklas, in de balletschool en nu ook op de dansvloer van Dancing with the Stars. Zaterdag vraagt Lotte Vanwezemael haar Bocholtse vriendin Melanie Leen (29) ten dans voor de speciale Friends & Family-aflevering. “Samen in glitters en pailletten, dat wordt een feest”, vertelt Melanie.