Portugese ster Nani zet carrière voort bij Venezia

Nani was de voorbije drie seizoenen in de Major League of Soccer actief en kwam daar in 88 matchen nog tot 31 goals en 18 assists. Voordien was hij in Europa actief voor topclubs als Sporting Lissabon (2005-2007, 2014-2015 en 2018-2019), Manchester United (2007-2014), Fenerbahçe (2015-2016), Valencia (2016-2017) en Lazio Roma (2017-2018).

Op zijn palmares prijken onder meer vier Premier League-titels (2008, 2009, 2011 en 2013), de Champions League (2008), het WK voor clubs (2008) en het EK voetbal (2016).

Bij Venezia wordt Nani een ploegmakker van onze landgenoot Daan Heymans. Ook de Belgische Marokkaan Sofian Kiyine, Thomas Henry (ex-OH Leuven) en David Okereke (ex-Club Brugge) staan er onder contract. Venezia, dat vorig seizoen promoveerde, staat voorlopig als zeventiende net boven de degradatiestreep in de Serie A.