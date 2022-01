Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), net terug na een coronabesmetting, was blij dat hij zijn mondkapje kon afzetten. — © ISOPIX

Waarom besliste het politiek stuurcomité van om niet te communiceren over de PFOS in de grond? Op die vraag gaf Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) een antwoord in de onderzoekscommissie. Voor alle andere vragen verwees hij door naar de Vlaamse ministers die volgende week aan de beurt zijn.