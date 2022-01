Vietnamese transmigrant die in oplegger terugkeerde uit Verenigd Koninkrijk aangetroffen in Roeselare

Op een bedrijventerrein in Roeselare is donderdag een 19-jarige Vietnamees aangetroffen in een lege oplegger. Opvallend genoeg was de transmigrant al enkele maanden in het Verenigd Koninkrijk geweest, maar besloot hij als verstekeling terug te keren naar het Europese vasteland. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

Een Tsjechische vrachtwagenchauffeur wilde donderdagnamiddag zijn vrachtwagen laden op een bedrijf in Roeselare. Op dat moment ontdekte hij een Aziatische jongeman in zijn lege oplegger. De chauffeur maande de transmigrant aan om uit te stappen, waarna de Vietnamees op het bedrijventerrein werd tegengehouden door het personeel. Door vermoedens van mensensmokkel werden de politiezone Riho en het West-Vlaamse parket verwittigd.

Beide betrokkenen werden gearresteerd, maar al snel bleek van mensensmokkel geen sprake te zijn. De jonge Vietnamees had bij het verlaten van de oplegger niet enkel zijn persoonlijke bezittingen, maar ook enkele zakjes urine bij. Het was dan ook duidelijk dat hij zich al langer in de oplegger schuilhield. De verstekeling had in het dekzeil ook een snede gemaakt om te kunnen zien waar hij zich ongeveer bevond. De Tsjechische trucker was niet van zijn aanwezigheid op de hoogte en werd snel vrijgelaten.

Uit de verklaringen van de transmigrant bleek dat hij in tegenstelling tot veel lotgenoten helemaal niet op weg was naar het Verenigd Koninkrijk. De jongeman had integendeel zelfs al enkele maanden in Londen verbleven, maar zag daar blijkbaar geen toekomst meer. Daarom besloot hij om clandestien terug te reizen naar Frankrijk. In de oplegger kwam hij via de ferry naar Calais uiteindelijk in Roeselare terecht. “Kennelijk is het Verenigd Koninkrijk bij nader inzien dus niet voor iedereen het land van melk en honing”, stelt procureur Frank Demeester vast.

De Vietnamees kreeg van de Dienst Vreemdelingenzaken ondertussen het bevel om het Belgische grondgebied te verlaten. Wellicht zal hij nu in Frankrijk een betere toekomst proberen te vinden.