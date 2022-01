Nederland heft lockdown grotendeels op: winkels mogen weer open (maar horeca blijft voorlopig wel gesloten)

Winkels mogen vanaf zaterdag weer open tot 17 uur, en supermarkten en essentiële winkels tot 20 uur. Weliswaar met mondmaskerplicht, social distancing, en met maximaal één klant per 5 vierkante meter. Ook contactberoepen zoals kappers of sekswerkers mogen weer klanten ontvangen, aan zelfde voorwaarden als de winkels. Ook sport mag weer, zowel binnen als buiten (maar zonder publiek). Ook het onderwijs gaat weer volledig open en mag weer voltijds fysiek doorgaan. Vanaf zaterdag mogen de Nederlanders weer vier mensen thuis ontvangen, in plaats van twee. Wel mag men niet meer dan een huishouden per dag bezoeken.

De horeca-, evenementen- en cultuursectoren blijven voorlopig nog wel gesloten. “Van alle kanten” neemt de druk toe om de coronamaatregelen te versoepelen, zei Rutte. “En dat begrijp ik. Naar aanleiding van het advies van het Outbreak Management Team zien we ruimte om regels los te laten, maar dat biedt nog niet voor alle sectoren soelaas. De horeca, de evenementensector en de culturele sector moeten nog even dicht blijven.”

Gebruik mondmaskers

De regering wil het gebruik van medische mondmaskers ook aanmoedigen, zei minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Ze zijn dus niet verplicht, maar het is wel een dringend advies. Het aantal plekken waar wordt aangeraden om mondmaskers te dragen, wordt ook uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondmasker te dragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is ook om vanaf nu om wegwerpmondmasker te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Op dinsdag 25 januari komt er een nieuw “weegmoment”, met de horeca en cultuursector als prioriteit.