Marc Coucke strikt Peter Goossens voor luxehotel in Knokke: “Niet de eerste keer dat Marc mij vraagt”

Peter Goossens, chef van Hof Van Cleve in Kruishoutem, zal de leiding nemen van het nieuwe restaurant van Hotel La Réserve in Knokke. Het is pas de tweede keer dat de topchef zich waagt aan een uitstapje uit zijn driesterrenzaak. Marc Coucke, mede-eigenaar van het hotel, is in de wolken. “Zo herstellen we de grandeur van weleer en maken we van La Réserve opnieuw een vijfsterrenhotel.” De opening is voorzien voor de zomer van 2023.