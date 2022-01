Alweer een feestje, alweer verontschuldigingen: het blijft pijnlijke verhalen regenen over Boris Johnson

Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson, heeft zich verontschuldigd bij Buckingham Palace voor twee personeelsfeestjes op de vooravond van de begrafenis van de echtgenoot van koningin Elizabeth. Het land was toen niet alleen officieel in de rouw, maar ook in lockdown. Het is het zoveelste in een reeks coronafeestjes waarvoor Johnson zich moest verontschuldigen.