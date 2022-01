Coronacommissaris Pedro Facon verkiest de invoering van een 1G vaccinatiepas boven een verplichte vaccinatie. Dat is proportioneler dan iedereen dwingen zich te laten inenten, schrijft hij in een rapport aan de regering. Facon vindt bijval bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de twee?