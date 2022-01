Lucinda Brand is zeker van eindwinst in de Wereldbeker na forfait Denise Betsema

Lucinda Brand is zeker van eindwinst na het afzeggen van Denise Betsema voor de Wereldbeker van Flamanville in Frankrijk. Het gaat om de voorlaatste wedstrijd in de Wereldbeker, een cross die jammer genoeg wordt gekenmerkt door heel wat afwezigheden, zoals ook van de wereldkampioene.

Na 13 Wereldbekerwedstrijden leidt Brand het klassement met 402 punten, 59 meer dan Denise Betsema. Aangezien de Nederlandse besloot om niet van de partij te zijn zondag in Frankrijk is de achterstand onoverbrugbaar en wint Brand het klassement, want met Hoogerheide staat er na Flamanville slechts één wedstrijd meer op het programma. Brand is er trouwens ook niet bij in Flamanville, net zo min als Annemarie Worst of Marianne Vos en Ceylin der Carmen Alvarado.

Bij de mannen is Eli Iserbyt al zeker van eindwinst, maar hij verschijnt wel aan de start in Frankrijk, samen met z’n ploegmaten Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, op een parcours dat voor het eerst deel uitmaakt van de Wereldbeker. Wout van Aert heeft een streep achter zijn crossseizoen gezet, Tom Pidcock is er ook niet bij, noch Mathieu van der Poel of Lars Van der Haar. De grootste tegenstand moet verwacht worden uit eigen rangen of van Toon Aerts.