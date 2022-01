OPROEP. In welke Limburgse restaurants kan je lekker vegan eten?

Veganuary moedigt mensen aan om het jaar vegan te starten en in de maand januari geen dierlijke producten te consumeren. Maar waar in Limburg kan je terecht voor een lekker vegan etentje?

Heb jij een vegan restaurant of een veganfriendly horecazaak in Limburg met enkele vegan gerechtjes op de kaart? Of ken jij een goede plek waar je terecht kan voor een lekker etentje zonder dierlijke producten? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Daarna gieten we de resultaten in een handig overzicht. Dan weet je zo waar je een tafeltje moet reserveren.