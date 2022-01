Donderdagavond heeft politie LRH controles gehouden op de Stokrooieweg in Hasselt en op het Marktplein in Diepenbeek. Van de 331 gecontroleerde bestuurders waren er vijf onder invloed van alcohol en een bestuurder had drugs genomen. Een vrouw die haar rijbewijs had moeten inleveren, kroop toch weer achter het stuur. De politie heeft haar uit het verkeer gehaald en liet de auto takelen. maw