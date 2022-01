Opgedreven bromfietsen beboet bij controles in Herk-de-Stad

In de Dokter Vanweddingenlaan en de Vezerlaan in Herk-de-Stad heeft de politie controles uitgevoerd op fietsers en bromfietsers. Tijdens die actie donderdagnamiddag werden 8 jongeren-pv’s opgesteld en een boete. Drie scooters waren opgedreven. Een van de bromfietsen bleek zelf in elkaar gestoken en die was niet ingeschreven. Een automobilist reed onder invloed van drugs. Een jonge leerling-bestuurder werd geverbaliseerd omdat die zonder L en zonder begeleider reed. maw