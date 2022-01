Vier bestuurder betrapt met rode diesel in Maaseik en Dilsen-Stokkem

Twee fietsers zonder verlichting zijn beboet en vijf bestuurders met gsm in de hand kregen ook een bekeuring, net als de twee bestuurders die zonder gordel reden. Donderdagnamiddag heeft de politie Maasland samen met de Vlaamse Belastingdienst controles gehouden in de Vilvertstraat in Dilsen-Stokkem. Tussen 18.30 en 21 uur stonden de ploegen opgesteld op de Burgemeester Philipslaan in Maaseik. Van de 418 ademtesten waren vier bestuurders die een glas te veel hadden gedronken. Een bestuurder reed zonder rijbewijs. Dan waren er nog bekeuringen voor verlopen keuring, rijden zonder kentekenbewijs en kale banden. De Vlaamse Belastingdienst heeft elf wanbetalers geïdentificeerd. Die moesten in totaal nog 3.542 euro achterstallige belasting betalen. Douaniers hebben vier bestuurders betrapt op het rijden met rode diesel. Voor drie van hen was het niet de eerste keer. Hun boete was 1.000 euro.

maw