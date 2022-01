“Rusland stuurde agenten naar Oekraïne om voorwendsel voor invasie te creëren”

“Rusland legt de basis om de mogelijkheid te hebben om uit het niets een voorwendsel voor een invasie te creëren, ook met sabotage en informatieoperaties, door Oekraïne te beschuldigen van het voorbereiden van een nakende aanval op de Russische troepen in het oosten van Oekraïne”, zei een hoge Amerikaanse functionaris.

Volgens de functionaris beschikt Washington over aanwijzingen dat Rusland al een groep agenten in stelling bracht om valse operaties in het oosten van Oekraïne uit te voeren. “Deze agenten zijn in stadsguerrilla en in het gebruik van explosieven getraind om sabotagedaden tegen de Russischgezinde troepen uit te voeren” door zich voor Oekraïners uit te geven, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse regering waarschuwt sinds weken voor de mogelijkheid dat Moskou een “voorwendsel” fabriceert om tot een invasie over te gaan. “We hebben die strategie in 2014 gezien”, toen Rusland de Krim annexeerde, “en ze bereiden die strategie opnieuw voor”, waarschuwde Jake Sullivan, de adviseur van president Joe Biden voor de nationale veiligheid.

Rusland heeft volgens de VS bijna 100.000 militairen aan de Oekraïense grens opgesteld met het oog op een mogelijk offensief. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft het Kremlin nog geen definitieve beslissing over een eventuele aanval genomen.