“De gevangenis was geen plek voor onze zoon. Het liep elke keer mis. Pas sinds hij behandeld wordt, beseft Kim zelf dat hij ziek is.” De ouders van Kim De Gelder (32) reageren opgelucht dat hun zoon vandaag een plekje heeft gekregen in een forensisch psychiatrisch centrum. “Het is alleen spijtig dat het zo lang geduurd heeft. Maar we zijn blij dat hij na dertien jaar eindelijk op de juiste plaats zit.”