Oekraïense president wil driehoeksoverleg met Poetin en Biden

“President Zelenski heeft aan president Biden voorgesteld – en wij denken dat dit kan gebeuren – om een trilaterale bijeenkomst te houden, met president Biden, president Zelenski en president Poetin”, zegt Andrej Yermak, een adviseur van de Oekraïense leider. “We wachten nog op het antwoord van Russische zijde, maar onze Amerikaanse partners hebben ons voorstel met een zekere belangstelling ontvangen”, klinkt het nog.

Meer concrete informatie over een eventueel driehoeksoverleg kan nog niet worden gegeven. Mogelijk zal de ontmoeting tussen de drie presidenten digitaal plaatsvinden.

De voorbije dagen werden al heel wat onderhandelingen gevoerd over het Oekraïense conflict. Maar de gesprekken hebben voorlopig nog geen doorbraak opgeleverd. Het Westen beschuldigt Moskou ervan om een aanval op zijn buurland voor te bereiden. Maar Rusland stelt dat de ontplooiing van het leger in de grensregio slechts een reactie is op de groeiende en vijandige aanwezigheid van de NAVO in een gebied dat, volgens de Russen, in hun invloedssfeer valt.