Vijf jaar cel voor voetbaltrainer die spelertje verkracht

Voor de verkrachting van een minderjarige en de aanranding van vijf andere tieners is vrijdag Diepenbekenaar C.C. tot vijf jaar cel veroordeeld. Voor 20 maanden krijgt hij uitstel. De man was actief als hulptrainer bij een voetbalploeg uit Zuidoost-Limburg en leerde daar zijn slachtoffers kennen.

De 31-jarige dader maakte valse Facebookprofielen aan waarna hij in contact kwam met de jongens van dertien tot vijftien jaar oud. Hij gaf zich tussen januari 2016 en november 2019 uit als een meisje onder de namen Lisa en Christy. Dat was de eerste fase van zijn plan. De Diepenbekenaar begon met zijn slachtoffers te chatten en wist hun vertrouwen te winnen. Hij verstuurde ze naaktfoto’s van een meisje om vervolgens naar dergelijke beelden van de jongens te vragen. Met succes, zo bleek. In een volgende fase begon de pervert de jongens te chanteren. Zo dreigde de beklaagde de foto’s openbaar te maken als zij niet naar hem zouden luisteren. Bij twee jongens stelde de voetbaltrainer seksuele handelingen, een van hen werd het slachtoffer van een verkrachting.

Rechten kwijt

Nadat een ouder klacht had ingediend omdat de trainer vaak met zijn gsm in de kleedkamer rondliep, ging de bal aan het rollen. Een ander slachtoffer ontving plots een naaktfoto van zichzelf via het valse profiel van C.C. Naast de verkrachting en aanranding maakte de dertiger zich ook schuldig aan bezit van kinderporno. Zo had hij de handelingen met de jongens gefilmd. De dader probeerde de schuld nog in de schoenen van de slachtoffers te schuiven door te stellen dat het initiatief deels bij hen lag. De rechters geloofden er geen snars van en wezen erop dat hij de jongens onder enorme druk heeft gezet.

Het komt hem nu op vijf jaar cel, waarvan 20 maanden met uitstel te staan. Om van dat uitstel te kunnen genieten moet hij therapie volgen voor zijn seksueel afwijkend gedrag en werk zoeken. Aan de slachtoffers is de Diepenbekenaar een voorlopige vergoeding van 14.300 euro verschuldigd. In september en na verder onderzoek van de slachtoffers bepaalt de rechtbank de totale schadevergoeding. Tot slot speelt C.C. voor vijf jaar zijn rechten kwijt. (geho)