Pelt

Door een fout bedeelde afvalkalender staan in de Peltse Kruisboogstraat al sinds 5 januari de huisvuil- en PMD-zakken buiten. In de doodlopende straat klagen de bewoners ondertussen over muizen die aan de zakken knabbelen. “We zetten dit recht. Ten laatste maandag worden de zakken opgehaald”, luidt het bij Limburg.net.