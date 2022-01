Bernd Hollerbach trekt met gehavend STVV naar Brugge: “Proberen er het beste van te maken”

Ook Bernd Hollerbach ontsnapte niet aan de flink oprukkende omikronvariant. De coach van de Kanaries testte vorige week net als een twaalftal andere spelers en stafleden positief. Intussen zit zijn quarantaineperiode erop en kan hij tegen Club op de bank plaatsnemen. “Ik voel me goed, maar je kan er niet om heen dat we een moeilijke voorbereiding gehad hebben. Op een bepaald moment stonden we maar met zestien op het trainingsveld. We gaan door een moeilijke periode, maar we proberen er het beste van te maken.”

STVV nam tijdens deze mercato afscheid van Yuma Suzuki, een sleutelspeler in de basiself van Hollerbach. “Hij zat eigenlijk deze zomer al niet meer met zijn hoofd bij STVV”, gaf Hollerbach toe. “Het was niet gemakkelijk om hem daarna opnieuw te integreren in de groep. Toch is zijn vertrek een groot verlies voor STVV. We zullen zijn afwezigheid voelen, net als die van Konaté. Hij is de Kanarie die de meeste duels wint. Maar ik concentreer me nu liever op de spelers die er wél zijn. Mijn opdracht bestaat eruit elf fitte spelers aan de aftrap te brengen.”

© Dick Demey

Zes afwezigen

Hollerbach kan in Jan Breydel alvast geen beroep doen op de geblesseerde De Ridder, die mogelijk onder het mes moet om zijn buikspierletsel aan te pakken. Daarnaast zitten Balongo, Steppe, Delorge en Filippov nog in quarantaine na hun coronabesmetting. Ook Mory Konaté testte vorige week overigens positief, zo liet Hollerbach verstaan, waarmee hij meteen de afwezigheid van de middenvelder verklaarde in de selectie van de openingswedstrijd van Guinee op de Afrika Cup. Vrijdag zat Konaté overigens wel op de bank en mocht hij twaalf minuten invallen bij Guinee, dat gelijkspeelde tegen Senegal (0-0).

Dat de verwachtingen voor de wedstrijd tegen Brugge niet bepaald hoog zijn, mag blijken. Club oefende tijdens haar winterstage twee keer, de laatste wedstrijd van STVV dateert al van 27 december tegen Eupen. “Dat is verre van een optimale voorbereiding”, besefte Hollerbach. “Tegen Club Brugge zijn we nooit favoriet, zeker niet in deze omstandigheden. Ik ben vooral blij dat we nog eens een wedstrijd kunnen spelen. De match van zaterdag is vooral belangrijk met het oog op de thuiswedstrijd tegen Seraing van volgende week. Die is heel belangrijk. Tegen Club Brugge kunnen we opnieuw ritme opdoen en dat tegen een hele sterke tegenstander.”

© Gregory Van Gansen

Gesprek met Kagawa

Er viel de afgelopen week ook goed nieuws te noteren op Stayen, zo zal de Japanse vedette Shinji Kagawa eerstdaags neerstrijken. Hollerbach had vorige week een gesprek met de 32-jarige aanwinst. “Als hij fit is, kan hij ons zeker van dienst zijn. Alleen kan ik nog niets zeggen over zijn paraatheid. Hij vertelde me dat hij ongelukkig was in Griekenland en dat hij zijn avontuur in Europa niet zo wilde eindigen. Hij verzekerde mij ook dat hij gemotiveerd is om voor ons te spelen. Dat is belangrijk. Hij heeft nu snel wedstrijden nodig om zich te integreren. Ik ben zeker dat zijn landgenoten hem daarbij zullen helpen. STVV is een warme club, waar nieuwkomers zich snel thuis voelen.”

Dat er nog meer versterkingen nodig zijn om het seizoen zorgeloos te eindigen, hoef je Hollerbach niet te vertellen. “Maar voor vragen over transfers moet je je tot André Pinto (TD, nvdr.) richten”, kaatste hij de bal terug. “Hij heeft me laten weten dat er versterking op komst is. Ik kan alleen maar hopen dat de aanwinsten meteen inzetbaar zijn, want veel tijd is er niet. In de komende maand staan ons zes belangrijke wedstrijden te wachten.”