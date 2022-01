STVV-middenvelder Konaté debuteert als Guineese international op Afrika Cup

Met een invalbeurt van twaalf minuten heeft Mory Konaté zijn debuut mogen vieren als Guineese international. Op de Afrika Cup kon de 28-jarige middenvelder van STVV Senegal in bedwang houden: 0-0.

Tijdens de eerste wedstrijd van Guinee op het Afrikaanse landenkampioenschap ontbrak Konaté nog in de wedstrijdselectie. Omwille van een positieve coronatest, zo onthulde STVV-coach Bernd Hollerbach vrijdag op zijn persconferentie.

© AFP

Intussen is de rijzige middenvelder uit quarantaine en mocht hij van bondscoach Kaba Diawara meteen invallen in de tweede groepswedstrijd tegen Senegal. Met nog twaalf minuten op de klok kwam Konaté centraal op het middenveld Amadou Diawara aflossen. Konaté hielp zo mee het punt vasthouden in een bitsige wedstrijd waarin beide team aan elkaar gewaagd waren.

Met elk vier punten staan Senegal en Guinee aan de leiding in groep B. Dinsdag neemt Guinee het op tegen Zimbabwe in haar laatste groepswedstrijd. De nummers één en twee van elke groep stoten door naar de achtste finales.