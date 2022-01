Gluren bij BV’s. Idee Ella Leyers gaat in rook op en Lotte Vanwezemael pikant in kant

Niet elk idee van Ella Leyers lijkt te slagen, er hangt heel veel liefde in de lucht en Lotte Vanwezemael laat zich van haar verleidelijkste kant zien. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de sociale media – die we graag even voor je bundelen.

Het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Eugene in juli van dit jaar is hét doel voor Nafi Thiam in 2022. Het eerste trainingskamp is vast gestart.

Eline De Munck gaf een geheimpje vrij: zij stapte vorig jaar in huwelijksbootje met Michaël R. Roskam.

De liefde tussen Lesley-Ann Poppe en haar Kevin spat er na zes jaar ook nog steeds af.

Zoentje van Mathieu Terryn voor zijn Marie. De twee stapten in juli vorig jaar in het huwelijksbootje. “New year, same us”, schrijft de frontman van Bazart erbij.

“Iedereen verdient een musical, ook James”, aldus Peter Van de Veire. En dus nodigde hij stiekem echtgenoot Dorian in zijn show uit om James Cooke toe te zingen. En daarbij hield James het niet droog.

Natalia bracht met baby Apollo een bezoekje aan Astrid Coppens en dochtertje Billie-Ray.

Proficiat voor Stella! Het dochtertje van Stan van Samang mocht twee kaarsjes uitblazen.

Cobey-Mae, het tweejarig dochtertje van Ruth Beeckmans, laat zien hoe mama’s snoepen in het bijzijn van hun kinderen.

Olga Leyers deelt een ideetje van zus Ella dat zeker en vast in rook op zal gaan.

Lotte Vanwezemael toont haar verleidelijkste kant in ... kant.