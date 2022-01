Zoon (34) en moeder (61) gekneveld en zwaar toegetakeld bij homejacking

Vier daders hebben een gewelddadige homejacking gepleegd in de Hertog van Brabantlei in Hoboken. Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie greep vrijdagmorgen in en kon twee daders oppakken. De andere daders worden opgespoord. De twee slachtoffers, een 61-jarige vrouw en haar 34-jarige zoon, werden ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De daders zouden afgelopen nacht al hebben toegeslagen. “Daarbij knevelden ze de twee slachtoffers, een 61-jarige moeder en haar 34-jarige zoon”, bevestigt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie. De omstandigheden zijn nog erg onduidelijk, maar de slachtoffers slaagden er vrijdagochtend rond 10.30 uur toch in om de Antwerpse politie te verwittigen.

Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie kwam ter plaatste voor een interventie en viel binnen in de woning. Twee van de daders probeerden op de vlucht te slaan, maar konden ingerekend worden in de tuin van de buren.

Van de andere daders is voorlopig geen spoor. De politie hield er rekening mee dat ze in de loop van de voormiddag nog zouden terugkeren naar de woning, maar dat gebeurde niet. Ze worden verder opgespoord. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De aanleiding van de homejacking blijft voorlopig onduidelijk, alsook of er buit is gemaakt. De slachtoffers waren zwaar toegetakeld en werden ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

© Jan Van der Perre

© Jan Van der Perre

jtp