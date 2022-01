Vrouw van 84 kritiek na botsing met vuilniswagen in Laakdal

Een 84-jarige vrouw uit Geel heeft vrijdagmiddag levensgevaarlijke verwondingen opgelopen bij een ongeval op de Nijverheidsweg in Laakdal. Toen de bestuurster met haar auto rechtsomkeer maakte via de oprit van een bedrijf kwam het tot een botsing met een vuilniswagen.

De vuilniswagen van IOK Afvalbeheer kon niet meer stoppen voor de manoeuvrerende auto en ramde het voertuig in de flank. Het ongeval gebeurde in de omgeving van het bedrijf JBF. De auto werd weggeslingerd en belandde in de berm. De brandweer moest de vrouw bevrijden. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. ho/maw