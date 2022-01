Bedrijf schenkt Hogeschool PXL stilste ventilatiesysteem van Europa

“Dit toestel is een DucoBox Energy Premium 325-2ZS”, zegt Andy Camps, lector ventilatietechnieken binnen de PXL-opleiding Elektromechanica. “Het is een state-of-the-art toestel van de firma Duco in Veurne – marktwaarde 3.200 euro - dat voor ons op twee vlakken interessant is. Enerzijds is het is met z’n 55 decibel bij 325 m³/u het stilste D-ventilatiesysteem in Europa. Het akoestisch comfort van ventilatiesystemen blijft heel belangrijk, niet alleen in woningen, maar ook in leslokalen. Hoe minder geluid zo’n toestel produceert, hoe beter. Bovendien werkt dit toestel met een zogenaamde 2-zonesturing, een geïntegreerde vraagsturing op basis van CO2, vocht en tijd. Dat biedt mogelijkheden om onze studenten nog meer en nog gerichter te laten experimenteren, op zoek naar het optimale energetische rendement.”Beter voorbereidDe gulle schenker is het bedrijf Duco uit Veurne, in samenwerking met AT Group, een bedrijvengroep uit Moeskroen. Gery Goeminne, salesmanager bij AT Group: “Wij vinden het als industriepartners belangrijk om voeling te houden met wat er in het onderwijs leeft. Door dit toestel te schenken, komen studenten al tijdens hun opleiding in contact met de allernieuwste technologieën op de markt en zijn ze zo beter voorbereid op hun toekomstige carrière. Daar kan onze sector alleen maar wel bij varen.”Living labPatrick Pilat, PXL-opleidingshoofd Elektromechanica, is in de wolken met de nieuwste aanwinst: “Nauw samenwerken met de industrie is en blijft een van onze stokpaardjes en we zijn dan ook heel blij dat we met Duco en AT Group twee belangrijke partners hebben die ons onderwijs verrijken. Niet alleen materieel trouwens, maar ook met hun knowhow en expertise. De laatste jaren zijn we op PXL – zowel in onderwijs als in onderzoek – meer en meer bezig met slimme, datagestuurde systemen en daar sluit dit nieuwe toestel naadloos bij aan. De PXL-Green & Tech-campus is in dat opzicht een ‘living lab’: de studenten werken in ons gebouw ‘real life’ cases, projecten en opdrachten uit die heel sterk lijken op wat ze later professioneel zullen moeten doen. Nieuwe state-of-the-art toestellen versterken die authentieke leeromgeving.”