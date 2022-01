Prijzen van eindejaarsactie stad Tongeren uitgereikt

Vrijdag 14 januari werden in het Praetorium de prijzen uitgereikt van de eindejaarsactie. De Tongenaar ging kerstshoppen in eigen stad. Tijdens de maand december waren er 25.000 redenen om lokaal te shoppen. Want wie lokaal koopt wint altijd!

Iedereen die zijn of haar aankopen deed in Tongeren tijdens de eindejaarsactie in december kon het aankoopbedrag winnen in de vorm van ambi.kadobonnen. Onder leiding van een deurwaarder werden 255 winnaars getrokken die hun aankoopbedrag terugbetaald kregen.Tevens werden de hoofdwinnaars getrokken. Zij wonnen elk 1.000 euro aan ambi.kadobonnen. De totale prijzenpot bedroeg 25.000 euro. De winnaars werden uitgenodigd in het Praetorium en mochten hun prijs in ontvangst nemen. De 5 gelukkigen zijn Liselotte Hansen (Riemst), Isabelle Schever (Genk), Michelle Slechten (Tongeren), Caroline Barthels (Tongeren) en Annlies Capiot (Hoeselt).Met deze actie wil het stadsbestuur de lokale handelaars een hart onder de riem steken tijdens deze moeilijke coronatijden.