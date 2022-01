De Dakar-rally is afgelopen, dit is het verdict: Al-Attiyah wint voor vierde keer, geschiedenis bij buggy’s en Koen Wauters is tevreden man

De eerste niet Kamaz-truck is de Iveco Van Janus Van Kasteren, Marcel Snijders en Darek Rodewald (Iveco). Martin Van Den Brink, Bernard Der Kinderen en de Belg Peter Willemsen (Iveco) eindigen als zesde.

Dan toch. Op de allerlaatste dag van de Dakar werd de hegemonie van Kamaz een beetje doorbroken. Sotnikov won wel nog de etappe maar Macik (Iveco) strandde als tweede op 32 seconden van de etappezege. Het is de eerste keer in deze Dakar dat een ander merk dan Kamaz tweede eindigde in een etappe. Meer nog, ook de derde plaats was voor een ander merk. Ignacio Casale (Tatra) eindigde op vrijdag in de laatste etappe op de derde plaats.

In de eindstand is de hegemonie van het Russische merk groter dan ooit. De proloog en de daaropvolgende twaalf etappes werden allemaal gewonnen door Kamaz, dat voor de zesde opeenvolgde keer en voor de negentiende keer in totaal de Dakar bij de vrachtwagens wint.

Martin Van Den Brink, Bernard Der Kinderen en Peter Willemsen eindigen als zesde. Daarmee is Willemsen, die voor het eerst sinds 2019 opnieuw aan de start van de Dakar kwam, de beste Belg. Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van Der Vaet (Renault) eindigen als veertiende. Zonder die crash in de vierde etappe had er voor het trio wellicht meer ingezeten.

© ISOPIX

Dave Berghmans, Tom Geuens en Sam Koopman (Iveco) waren er dit jaar opnieuw als de kippen bij om onder andere de officiële Toyota’s en de wagens en buggy’s van Overdrive Racing bij te staan. Berghmans en co eindigden als 28e.

Ook Dave Ingels had samen met Johannes Schotanus en Philipp Rettig (MAN) een dienende rol in de 44e Dakar. Het trio was aan de slag als snelle assistentievrachtwagen op de piste voor South Racing. Ingels en co eindigen als 41e.

Didier Monseu, Emmanuel Eggermont en Edouard Fraipont (MAN) eindigen als 48e. Igor Bouwens, Ulrich Boerboom en Wade Syndiely (Iveco) moesten net voor de rustdag opgeven toen een wiel van hun truck afbrak en Boerboom een handblessure opliep bij het herstellen van de schade.

Al-Attiyah wint vierde Dakar bij de wagens

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Dakar bij de wagens gewonnen. De Qatarees domineerde de wedstrijd bij de wagens van start tot finish. Onderweg won hij drie etappes. Sébastien Loeb en zijn Belgische copiloot Fabian Lurquin (BRX) eindigen als tweede op 27:46. Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) eindigt als derde. Stéphane Peterhansel (Audi) won vrijdag de laatste etappe bij de wagens, zijn tweede van de Dakar en zijn 50e bij de wagens. Daarmee evenaart hij het record van Ari Vatanen.

Nasser Al-Attiyah kwam, zag en overwon. Toyota, dat net als Prodrive en Audi met nieuwe wagens aan de start kwam, wint voor de tweede keer in hun bestaan de moeilijkste rally ter wereld. De eerste keer was in 2019. Net als toen heeft ook nu het Belgische Overdrive Racing een flink aandeel in de zege. Voor Al-Attiyah is het zijn vierde eindzege in de Dakar.

In 2011 won hij de Dakar voor het eerst en bestuurde toen een Volkswagen. Al-Attiyah eindigde hij met een voorsprong van 49:41 op Giniel De Villiers (Volkswagen). In 2015 versloeg hij diezelfde De Villiers, maar toen achter het stuur van een MINI. In 2019 deed hij Toyota en Fortin voor een eerste keer dansen van geluk bij zijn derde eindzege. Al-Attiyah ging toen Roma (MINI) vooraf. 2022 was wellicht de meest makkelijke zege voor de Qatarees. Na de proloog won hij ook de eerste etappe. Later in de eerste week zou hij nog een derde etappe winnen. Vanaf dat moment kon Al-Attiyah beginnen controleren. Tijdens de tweede week mengde hij zich geen enkele keer in de strijd voor de etappezege.

© ISOPIX

Toyota was sterk, Pro-drive en Audi niet sterk genoeg en té fragiel. Loeb en Lurquin moesten het tijdens de derde etappe bijna de hele tijd doen zonder vierwielaandrijving. Na afloop van de rit keken ze aan tegen een achterstand van iets meer dan 37 minuten en was de wedstrijd eigenlijk al gereden. Loeb en Lurquin wonnen met hun BRX twee etappes, Terranova bezorgde zijn team één etappezege. In dat opzicht is het voor Prodrive een betere Dakar in vergelijking met 2021. Audi won wel vijf etappes maar hun hybride wagen toonde nog enkele kinderziektes, vooral op het vlak van de ophanging.

Stéphane Peterhansel beleefde een moeilijke Dakar. Nadat hij vroeg in de rally op een rots botste, was zijn wedstrijd al voorbij. Nadien stelde hij zich in dienst van Carlos Sainz. Tijdens de tweede week kwam Peterhansel boven water en won hij een etappe. De Fransman sluit de Dakar af in schoonheid door de laatste etappe bij de wagens te winnen. Met zijn 50e zege bij de wagens evenaart hij het record van de Fin Ari Vatanen. Eerder won Peterhansel ook al 33e etappes bij de motoren, wat zijn totaal op 83 zeges brengt.

Quintero eindigt Dakar met twaalf etappezeges

Seth Quintero (OT3) heeft tijdens de 44e Dakar een stukje autosportgeschiedenis geschreven. De Amerikaan won de proloog en elf etappes en stelt zo zijn eigen record met het aantal zeges in één Dakar scherper. Op donderdag had hij het 28-jarige record van Pierre Lartigue al gebroken. Die won in 1994 tien etappes. De eindzege bij de SSV’s prototypes gaat naar Francisco Lopez Contardo.

Groter dan de dominantie van Kamaz bij de trucks, en toch wint de man uit Californië de Dakar niet. Tijdens de tweede etappe van de Dakar kreeg Quintero problemen met het differentieel en verloor hij alle kansen op de eindzege. Die tweede rit werd toen gewonnen door Guillaume de Mévius, ook met een OT3. De buggy van Quintero en De Mévius is van Belgische makelij en wordt in Hoei door Overdrive Racing gebouwd, het team van Jean-Marc Fortin. Quintero vestigt met 12 etappezeges in de Dakar een record dat moeilijk te verslaan zal zijn.

© ISOPIX

De eindzege bij de prototypes T3 is voor Francisco Lopez Contardo (Can-Am). Na afloop van etappe twee nam hij de leiding over van Quintero en behield die tot in Jeddah. De Chileen was zeer consistent maar won geen enkele etappe in deze Dakar. Na zeges in 2019 en 2021 is dit zijn derde eindzege in de Dakar bij de prototypes SSV’s. In de eindstand gaat Lopez Contardo zijn teamgenoot Sebastian Eriksson (Can-Am) vooraf. De Spaanse Cristina Gutierrez Herrero (OT3) eindigt als derde.

Bij de standaard SSV’s klasse T4 ging de etappezege op vrijdag naar Rokas Baciuska (Can-Am). De eindzege in die klasse is voor Austin Jones die op vrijdag als derde eindigde en daarbij 4:18 sneller was dan Gerard Farres Guell (Can-Am). De Spanjaard nam donderdag de leiding maar moest die opnieuw afgeven aan Jones die zo eindwinnaar wordt in klasse T4.

Sunderland wint zijn tweede Dakar bij motoren

De Brit Sam Sunderland (GasGas) heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Dakar bij de motoren gewonnen. Met één etappezege en drie tweede plaatsen was Sunderland de meest consistente rijder. De Chileen Pablo Quintanilla (Honda) vocht tot de allerlaatste snik, won de slotetappe, maar komt in de eindstand 3:27 tekort. Matthias Walkner van het officiële KTM-team eindigt als derde. Voor Sunderland is het na 2017 zijn tweede eindzege in de Dakar.

Na een bijzonder spannende wedstrijd met tal van plottwisten wint de 32-jarige Sam Sunderland na 2017 zijn tweede Dakar bij de motoren. Na afloop van de tweede etappe kwam de Brit aan de leiding en bleef hij op kop tot de zesde etappe om dan heel even de leiding te moeten afstaan aan Adrien Van Beveren (Yamaha). Nadat Sunderland de achtste etappe won, kwam hij opnieuw aan de leiding om die dan opnieuw te verliezen aan Walkner en Van Beveren. Toen die laatste op donderdag meer dan 21 minuten verloor, nam Sunderland opnieuw over.

© AFP

Voor zijn team GasGas, dat Sunderland te elfder ure vroeg of hij de Dakar wou rijden, is het een primeur. Nadat in 2021 Honda de hegemonie van KTM na 18 jaar doorbrak, wint het schaduwteam van KTM opnieuw de Dakar. Pablo Quintanilla pakt voor Honda de tweede plaats. Met Walkner staat er ook een officiële KTM-rijder op het podium. De Oostenrijker eindigt als derde. De onfortuinlijke Van Beveren, die op donderdag de eindzege door zijn vingers liet glippen, eindigt als vierde.

Drie van de vier Belgische motards die aan de start kwamen, mogen later deze dag over het eindpodium. Onder hen twee debutanten. Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde op vrijdag als 35e. In zijn eerste Dakar wordt hij 30e op 59 seconden van de 29e plaats. Voor Mikael Despontin (KTM) was het zijn tweede Dakar. In 2013 eindigde hij als 41e. Dit jaar is hij 51e. Mathieu Liebaert (KTM) haalt de finish van zijn eerste Dakar als 57e.

Walter Roelants (Husqvarna) is de enige Belgische motorrijder die de finish niet haalt. Roelants kwam woensdag 5 januari zwaar ten val, brak daarbij een rug- en een nekwervel. Zondag werd hij naar België gerepatrieerd. Eén week na zijn val werd hij afgelopen woensdag door dokter Toon Claes met succes geopereerd. Over enkele dagen mag ‘De Wakke’ het ziekenhuis verlaten.

Wauters blikt tevreden en voldaan terug op Dakar Classic

Koen Wauters en Pascal Feryn (Toyota) hebben de finish van de Dakar Classic gehaald. Het duo eindigde twaalfde algemeen en vierde in hun klasse. Hun collega teamleden Tom De Leeuw, Cédric Feryn en Bjorn Burgelman (Mercedes) eindigden achtste algemeen en winnen de Dakar Classic bij de trucks.

Neen, hij zou het nooit meer doen. Maar kijk, tien jaar later deed Koen Wauters het toch en schreef hij zich met zijn boezemvriend Pascal Feryn in voor de Dakar Classic. Vrijdagnamiddag bereikten Koen Wauters en Pascal Feryn de aankomst in Jeddah. “We zijn twaalfde algemeen en zijn daar heel tevreden mee”, zegt Wauters. “We zijn aan dit avontuur begonnen zonder enige verwachting. We wisten ook niet precies wat de regulariteitswedstrijd allemaal inhield. Twee weken later weten we dat wel. Als eindresultaat is het veel beter dan we ooit hadden durven dromen. Twaalfde algemeen, vierde in onze klasse en onze teamgenoten winnen de Dakar Classic bij de vrachtwagens. Een zeer goede teamprestatie.”

© BELGA_HANDOUT

Gedurende twee weken genoot Wauters van de woestijn en de prachtige landschappen. De Dakar Classic is een jonge competitie. Dit was nog maar de tweede editie. “Er zijn nog heel wat punten die de organisatie zou kunnen verbeteren. Een eerste is dat ze beter een opsplitsing maken tussen de heel oude voertuigen, die het soort pistes die we nu reden makkelijk aankunnen, en nog een andere categorie maken voor de meer robuustere wagens zoals de onze. Want als we eerlijk zijn was deze Dakar niet zwaar genoeg”, zegt Koen Wauters. “En in het parcours moeten sowieso duinen worden opgenomen. De enige duinen die we nu doorkruisten was op weg naar een volgende proef, als verbinding dus.”

Na twee weken in de woestijn te hebben geslapen, wacht Wauters en zijn teamgenoten straks een echt bed in een hotelkamer. “Ik ben blij dat ik het jaar op zo’n manier ben kunnen beginnen. De slotconclusie van deze Dakar is dat we zeer tevreden zijn maar niet helemaal voldaan. Als we volgend jaar terug zouden komen, dan moeten we ons in de snelste categorie inschrijven waardoor het rijden toch iets pittiger wordt. We moeten dan ook apparatuur aan boord hebben waarmee we de regulariteit tot op de seconde kunnen berekenen waardoor we ook op een hogere plaats in het klassement kunnen mikken. Misschien zelfs wel het podium.”

Franse mecanicien sterft bij ongeval

De 44e Dakar heeft vrijdag op de slotdag van de competitie in Saoedi-Arabië het leven geëist van een Franse mecanicien. Hij raakte tijdens de verbindingsrit van de twaalfde etappe met zijn assistentiewagen betrokken bij een verkeersongeval met een lokaal voertuig.

Het slachtoffer Quentin Lavalée was de hoofdmecanicien van de 205 Turbo 16, een deelnemer in de categorie Dakar Classic. Hij zat vrijdag achter het stuur toen de aanrijding gebeurde. Zijn Belgische passagier Maxime Frère werd gewond maar bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis in Jeddah.