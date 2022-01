Maes, Verhaeghe, Louwagie,...: dit zijn de 57 die federaal parket voor rechter wil

Operatie Propere Handen is na 3,5 jaar klaar

Met 57 zijn ze, de bestuursleden, makelaars en trainers en één vennootschap die het federaal parket voor de rechter sleept. Er zijn twee luiken in de eindvordering: dat rond spilfiguur Dejan Veljkovic en dat rond spilfiguur Mogi Bayat. Wie wordt voor welk vermeend misdrijf vervolgd? De raadkamer moet in een volgende fase beslissen of ze naar de strafrechter moeten. Een overzicht.