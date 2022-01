Vaccinatiecentrum Panishof start met vaccinatie 5- tot 12-jarigen

Vanaf maandag kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een aangepaste dosis van het Pfizervaccin toegediend krijgen in het vaccinatiecentrum in Borgloon. — © frmi

Vanaf maandag 17 januari kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een aangepaste dosis van het Pfizervaccin toegediend krijgen in het vaccinatiecentrum in Borgloon.

“Het vaccinatiecentrum Panishof probeert de vaccinatiemomenten zo veel mogelijk buiten de normale schooluren in te plannen: ’s avonds tussen 16 en 20 uur, op woensdagnamiddag of in het weekend”, legt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) uit. “Kinderen krijgen er twee prikken van het kindervaccin, met een tussentijd van exact 21 dagen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met twee prikken is je kind beschermd. Vergeet ook niet de kids-ID of ISI+-kaart van je kind mee te brengen naar het vaccinatiecentrum.”

Kinderen moeten tijdens de vaccinatieafspraak vergezeld worden door hun ouder(s) of voogd of - indien dit niet mogelijk is - een toestemmingsbrief meebrengen. Je kan deze brief downloaden via www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen. Een kind dat alleen en zonder deze toestemmingsbrief naar het vaccinatiecentrum komt, mag niet gevaccineerd worden. (frmi)