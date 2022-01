Onderzoek naar poging tot ontvoering van minderjarig meisje aan bushalte in Zolder

De politie van Heusden-Zolder onderzoekt een mogelijke poging tot ontvoering vrijdagochtend in Zolder. Een onbekende zou geprobeerd hebben een minderjarig meisje mee te nemen. Zij raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk.

De mogelijke poging tot ontvoering deed zich voor aan de Michel Scheperslaan in Zolder, ter hoogte van een bushalte in de omgeving van de Nieuwstraat. Het minderjarige meisje stond aan het bushokje in de richting van Houthalen-Helchteren. Buurtbewoners hoorden ongewone geluiden en een van hen zag een voertuig aan de halte stoppen. Daarna zou er geschreeuw te horen zijn geweest.

Camerabeelden

De lokale politie van Heusden-Zolder werd er bijgehaald en zij namen een verklaring af van de jongedame. Op basis van die verklaring startte de politie een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Dat bevestigt Jeroen Swijsen van het Limburgse parket. “Er werd vanochtend al een sporenonderzoek uitgevoerd in de omgeving van het bushokje en er vond een buurtonderzoek plaats”, vertelt de woordvoerder van het Limburgse parket. De politie bestudeert eveneens de beelden van de camera’s in de omgeving. Al die onderzoeksdaden zijn nog lopende. Het minderjarige meisje zou zwaar onder de indruk zijn, maar liep geen verwondingen op.

Lawaai en geschreeuw

Het lawaai, de politie die een buurtonderzoek uitvoert, het politielint rond het bushokje. Het zorgt voor de nodige commotie in de omgeving. “Zo rond kwart over zeven heb ik lawaai gehoord dat ik niet kon thuisbrengen en hoorde ik ook een voertuig vertrekken aan de bushalte”, vertelt de 84-jarige Herman Bex. “Een uurtje later kwam de politie langs voor informatie en heb ik mijn verhaal aan hen gedaan.”

Ook Els kreeg bezoek van de politie. “Mijn zoon stond ’s morgens in de badkamer en hoorde lawaai en geschreeuw aan de bushalte. Mijn man hoorde hetzelfde. Mijn zoon heeft zelfs nog een voertuig zien staan aan de bushalte waar een meisje alleen stond. Daarna is de wagen weggereden. Achteraf hoorden we dan wat er gebeurd was. Dat was toch even schrikken”, besluit de vrouw.