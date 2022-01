Geen forfaitnederlaag, wel nieuwe datum voor Standard-Beerschot

Kort samengevat: het Disciplinair Comité heeft gezegd dat het niet bevoegd is om een uitspraak te doen omdat de kalendermanager de zaak had opgestart en niet Beerschot zelf. Beerschot gaat nu onderzoeken of het in beroep zal gaan dan wel zelf een zaak zal opstarten. Het is volgens Beerschot ook niet te begrijpen dat de zaak onontvankelijk werd verklaard vermits de kalendermanager zélf had laten weten de zaak aanhangig te maken en de betrokken clubs werden opgeroepen. Het noemt de voetbalbond en zijn juridische instanties kafkaiaans.