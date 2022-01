Rechtszaak dreigt voor top Belgisch voetbal: federaal parket wil 57 mensen voor strafrechter in zaak Propere Handen

De bom onder het Belgisch voetbal is nu definitief gebarsten. Het federaal parket wil 57 mensen voor de rechtbank brengen in de zaak Propere Handen. Onder hen absolute zwaargewichten als Club-voorzitter Bart Verhaeghe, manager Vincent Mannaert, AA-Gent manager Michel Louwagie en Standard-voorzitter Bruno Venanzi. Ook ex-bestuurders als Patrick Janssens (Genk), François De Keersmaeker en Steven Martens (beiden voetbalbond) zijn in verdenking gesteld.

Het voetbalmilieu heeft drie jaar en drie maanden de adem ingehouden, maar de vordering in Operatie Zero, beter bekend als Propere Handen, is klaar. In het document, dat onze redactie kon inkijken, blijkt dat het federaal parket mensen uit alle geledingen van het Belgisch voetbal wil vervolgen. Het gaat om 57 namen. Daarbij actieve bestuursleden van zes eersteklasseclubs: Club Brugge, AA Gent, Charleroi, Racing Genk, KV Kortrijk en Standard. Ook ex-bestuurders van Anderlecht, Racing Genk, KV Mechelen, KV Oostende, Oud-Heverlee Leuven en Waasland-Beveren zijn in verdenking gesteld. Net als (gewezen) bestuurders van de voetbalbond en de Pro League.

Bayat en Veljkovic

Mogi Bayat. — © BELGA

De 57 hebben allemaal op een of andere manier te maken gehad met de praktijken van twee topmakelaars in het Belgische voetbal: Arnaud ‘Mogi’ Bayat en Dejan Veljkovic. Bayat is een van de 57 verdachten die het parket wil vervolgen. Hij wordt verdacht van schriftvervalsing bij verschillende transfers. Dejan Veljkovic wordt niet vervolgd. Zoals bekend sloot die eerder een deal met het federaal parket en is nu officieel spijtoptant.

Verhaeghe, Mannaert, Louwagie, Venanzi

Het onderzoek naar Bayat en Veljkovic bracht verschillende clubs en clubleiders in opspraak die met een van beide makelaars (of alletwee) dubieuze contracten afsloten. Onder hen zwaargewichten als Club-voorzitter Bart Verhaeghe, manager Vincent Mannaert, AA Gent-manager Michel Louwagie, Standard-voorzitter Bruno Venanzi, Charleroi-directeur Mehdi Bayat en KV Kortrijk-manager Matthias Leterme. Zij worden vervolgd voor schriftvervalsing. Onder de ex-bestuurders valt onder meer de naam van Patrick Janssens, ex-CEO van Racing Genk, op.

Vertenten en Delferière

Enkele gewezen clubleiders van KV Mechelen en Waasland Beveren worden vervolgd wegens corruptie. Daarbij gaat het om de al bekende zaak van matchfixing voor de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren, de beslissende wedstrijd in de degradatiestrijd van het seizoen 2017-2018.

Het federaal parket ziet ook aanwijzingen van corruptie tegen scheidsrechters Sebastien Delferière en Bart Vertenten. Delferière was nauw bevriend met spijtoptant Dejan Veljkovic, Vertenten floot een dubieuze penalty in de wedstrijd Antwerp-Eupen, eveneens in de degradatiestrijd van het seizoen 2017-2018.

De twee betrokken scheidsrechters, Bart Vertenten en Sébastien Delferière. — © BELGAIMAGE

Van Holsbeeck, Leko, Maes

Een reeks trainers en bestuurslui wordt vervolgd wegens corruptie omdat ze zich zouden hebben laten betalen door makelaars bij transfers. Het gaat onder andere om ex-Club-trainer Ivan Leko en oud-Anderlecht-bestuurder Herman Van Holsbeeck. Ook de namen van trainers Peter Maes, Glen De Boeck en Yannick Ferrera staan in de vordering. Net als die van Erwin Lemmens, op dit moment keeperstrainer van de nationale ploeg en lid van de technische staf van bondscoach Roberto Martinez.

57 personen

Naast de 57 personen die het parket voor de rechtbank wil brengen, worden nog tientallen andere mensen enkel fiscaal vervolgd. Spelers en trainers die een deel van hun loon in het zwart lieten betalen via allerhande dubieuze constructies zullen een forse rekening van de fiscus in de bus krijgen.

Ook Herman Van Holsbeeck wil het federaal parket wegens verschillende vermeende misdrijven voor de rechter — © BELGAIMAGE

Strafzaak

De eindvordering van het federaal parket is nog maar de eerste stap op weg naar een rechtszaak. Op 27 januari komt het dossier eerst voor de kamer van inbeschuldigingsstelling (KI) voor de BOM-controle. Dat is een controle die de KI moet uitoefenen op de in het dossier gebruikte speciale onderzoekstechnieken. In dit dossier gaat het om een observatie van een aantal verdachten.

Pas daarna verschijnen de 57 voor de raadkamer, die moet beslissen wie van hen voor de rechtbank moet verschijnen. Het lijdt geen twijfel dat verschillenden onder hen zullen proberen een minnelijke (financiële) schikking te treffen.