Alfred Schreuder beleeft tegen STVV vuurdoop bij Club Brugge: “Achterstand op Union zegt mij nu niet veel”

Het auditorium in het Belfius Basecamp was vrijdag nog eens aardig gevuld: we hebben het vaak anders geweten. De eerste persconferentie van Alfred Schreuder op eigen bodem stond dus met stip genoteerd. Zaterdag maakt hij zijn officieel debuut als hoofdcoach tegen Sint-Truiden, al kwamen de Kanaries geen énkele keer aan bod. “Ik kijk wel uit naar mijn eerste wedstrijd. Niet omdat het anderhalf jaar geleden is sinds ik coach was van Hoffenheim, wel omdat ik coach ben van Club Brugge”, aldus Schreuder. Die match kan de Nederlander met een zo goed als fitte kern aanvatten, want de coronaklachten bij blauw-zwart zijn volledig achter de rug. Niemand positief, niemand in quarantaine.

Of de ontgoocheling na de Gouden Schoen al wat verwerkt was, wilden de aanwezige journalisten weten. “We hebben er kort nog individueel over gepraat”, zegt Schreuder. “We zullen zaterdag zien of de jongens goed omgegaan zijn met die teleurstelling. Dat ze het nu maar op het veld laten zien. Kijk: in het leven heb je altijd tegengeslagen. Het gaat erom hoe je daar mee omgaat. Charles en Noa zullen reageren met prestaties, of dat verwacht ik toch tenminste. Het is vechten, of je laten kennen. Die mentaliteit hebben we nodig.”

Buchanan in de basis?

Club Brugge telt zeven punten achterstand op leider Union, en moet de schade voor de Champions Play-Offs dus zoveel mogelijk beperken. “Maar eerlijk: die achterstand zegt mij nu niet veel”, haalt Schreuder de schouders op. “De situatie is wat ze is, daar kunnen we weinig aan veranderen. En vooral dat is belangrijk, hoe we de situatie zullen aanpakken op het veld. Ten eerste moeten we veel minder tegengoals slikken. Als we dat kunnen, dan lopen we die achterstand wel in”, zegt Schreuder. “Er zijn natuurlijk nog play-offs. Normaal vind ik dat geen eerlijk systeem, maar dat is een persoonlijke visie. Al kunnen ze deze keer wel in ons voordeel zijn.”

Opvallend: Schreuder onthulde al dat nieuwkomer Tajon Buchanan een goede kans maakt om tegen STVV in de basis te starten. Er wordt veel verwacht van de Canadees, en zijn coach beaamt dat de flankaanvaller alvast zijn visitekaartje afgegeven heeft. “Op oefenkamp in Marbella heeft hij een hele goed indruk nagelaten”, knikt Schreuder. “Het was de eerste keer dat ik hem in levenden lijve aan het werk heb gezien. Ik vind het een heel goede speler.” Of hij de versterking is die Club Brugge nodig had? “Tajon zou voor elke topclub een versterking zijn.”