Ook Sint-Truiden schrapt carnavalsstoet

“Elk publiek evenement buiten van meer dan 100 moet volgens strikte richtlijnen verlopen: covid-safe ticket, anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van een mondmasker. Carnaval vieren onder deze omstandigheden is praktisch onmogelijk”, zegt Jos Sneyers van de Orde van de Commeduur. “Niet getreurd, momenteel werken we hard aan een creatief en alternatief programma. Hou zeker de mediakanalen in de gaten. Samen met de horeca en de lokale handel wensen we onze stad op carnavalmaandag onder te dompelen in een carnavalsfeer. Op de groenmarkt zal er onder meer een kinderprogramma worden aangeboden en voor de volwassenen gaan we op zoek met de horeca naar een leuke beleving. Ook in 2022 zal het in Sint-Truiden dus niet aan de nodige carnavalsfeer ontbreken.” De Raad van Elf werkt samen met het stadsbestuur een alternatief programma uit zodat er op carnavalmaandag toch een carnavalsfeer samen met de kermis kan zijn.