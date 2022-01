Genk-coach Bernd Storck draait niet rond de pot voor duel tegen Beerschot: “Geen excuses, we moeten winnen”

De goudkoorts is gaan liggen, vanaf nu is het weer bittere ernst bij Genk. Zondag hervat de competitie met een thuismatch tegen Beerschot. “Een must win game”, draait Bernd Storck niet rond de pot.

De Duitse coach moet bij de herstart anders wel wat kwaliteit missen. Eerst en vooral ontbreekt Gouden Schoen Onuachu, nog niet helemaal hersteld van zijn hamstringblessure. “Maar met Iké (Ugbo, nvdr.) hebben we een andere onvervalste nummer 9 in huis, dus moet die zich maar tonen”, bevestigt Storck zijn vertrouwen in de Britse spits. Ook nieuwkomer Aziz Ouattara is er door een coronabesmetting niet bij. “Maar hij traint intussen wel meer met de groep.”

Verder blijft Simen Juklerød wat op de sukkel en last but not least is er de schorsing van Kristian Thorstvedt. Een aderlating die de trainer het meest zwaar valt. Storck bidt dat de thuismatch van woensdag tegen KV Mechelen kan doorgaan. Anders mist hij de Noor in Union. Maar zelfs dan “moeten Carel (Eiting, nvdr.) of Mike (Trésor, nvdr.) of wie dan ook hun beste beentje voorzetten.”

© Dick Demey

Snel doelpunt

Maar goed, Beerschot dus, dat is de eerste opdracht in 2022. De voorbereiding liep niet bepaald op wieltjes. Eerst werd de Spaanse zon ingeruild voor de Belgische vrieskou. Daarna sloeg corona toe bij een aantal jongens. “Maar die hebben een individueel programma gevolgd”, aldus Storck. “Dus nee, er zijn geen excuses. Er is hard en geconcentreerd gewerkt. ik ben hoopvol.”

Door de inzinking in de herfst moet Genk een erg hoge berg beklimmen, wil het alsnog play-off 1 halen bij de eindafrekening. “Maar in dertien wedstrijden kan je veel goedmaken”, meent Storck. “Wel is het zo, dat we een goeie start nodig hebben om twijfels te bannen. Onze laatste wedstrijd voor de winterstop, in Oostende, was prima. Daar moeten we nu een verlengstuk aan breien. Geloven in eigen kracht, zonder arrogant te zijn. Na de pandoering die Beerschot tegen Anderlecht opliep, verwacht ik een tegenstander die compact zal terugplooien. Het is aan ons om de ruimtes te zoeken en te vinden. Daarvoor zijn ideeën nodig. Een snel doelpunt zou de opdracht al een stuk makkelijker maken. Maar dat krijg je niet op bestelling.”

© Dick Demey

Boost

Storck stelt wel vast dat het bij de rode lantaarn niet allemaal koek en ei is. “Er zijn spelers vertrokken, er zijn spelers bijgekomen. Ik zie ook dat ze een nieuwe kapitein zoeken (doelman Vanhamel moest zijn band inleveren, nvdr.). Ze zijn daar dus wel een beetje uit balans. Maar dat mag ons niet verblinden. Wij moeten als team deze klus klaren. Als Genk zo speelt, is het altijd favoriet. Tegen om het even wie. De jongens begrijpen intussen ook waar ik naartoe wil. Hun houding is wat gewijzigd. Ze beseffen dat ze meer moeten doen dan ze deden. Zeker op fysiek vlak.”

Ten slotte rekent Storck erop dat de Gouden Schoen van Onuachu een boost zal betekenen. “Zo’n eer valt een club niet vaak te beurt. Voor de hele ploeg is dat een groot succes. Donderdagavond heb ik Paul ook met zijn Gouden Schoen gepresenteerd tijdens een meeting met de fans. Dat vergemakkelijkte ook mijn introductie aan hen. Het was een fijne bijeenkomst. Nu zondag nog winnen en 2022 is goed begonnen.”