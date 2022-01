In de jaren 70 trok Herman met het Belgisch leger op missie naar Afrika, waar ze met vrachtwagens vol melkpoeder door de Sahel reden. “Een indrukwekkende tocht was dat, die het leger kennelijk ook onderschat had.” — © rr

Als luitenant-kolonel bij de NAVO moest Truienaar Herman Schrijvers altijd doorgeven waar hij was. Onbereikbaar zijn, was in zijn functie niet toegelaten. Een hele loopbaan heeft hij het leger gediend. Eens op pensioen, begon hij aan zijn volgende missie: die voor de rechten van mensen met een handicap en voor het welzijn van de Limburgse natuur.