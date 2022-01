Downing Street biedt Queen excuses aan voor lockdownparty’s voor begrafenis prins Philip

Premier Johnson was op geen van die feestjes aanwezig, maar ligt onder vuur voor de vermoedelijke overtredingen van de coronamaatregelen in zijn ambtswoning en kantoor, dat in het Verenigd Koninkrijk ook wel Number 10 genoemd wordt, naar het adres Downing Street 10. Op dat moment, op 16 april 2021, was het Verenigd Koninkrijk immers in lockdown vanwege de coronacrisis. Bovendien gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins tot 17 april 2021.

Op de beide feestjes waren ongeveer dertig mensen, meldde de Britse krant The Telegraph, die gesproken heeft met aanwezigen. Een van de feestjes op 16 april was voor James Slack, de voormalige spindoctor van premier Johnson, het andere voor een fotograaf van de premier. Slack zei vrijdag in een verklaring dat hij spijt betuigt voor de “woede en pijn” die de bijeenkomst op 16 april heeft veroorzaakt, meldde Sky News.